النادي الأهلي يهنئ فريق أهلي جدة السعودي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا

كتب - يوسف محمد:

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تهنئة نادي أهلي جدة السعودي، عقب التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا خلال الموسم الحالي.

وتمكن فريق أهلي جدة السعودي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره كاواساكي فرونتال بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي: "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وأعضاء وجماهير الأهلي، يتقدمون بخالص التهاني القلبية إلى نادي أهلي جدة الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره، بمناسبة الفوز بدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ النادي وتحقيق إنجاز كبير للكرة السعودية".

وأضاف: "استحق الأشقاء اللقب عن جدارة بعد أداء متميز ومشرف للأندية العربية، متمنين لهم كل التوفيق والازدهار".

والجدير بالذكر أن فريق أهلي جدة تمكن من حصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما عانده الحظ في مناسبتين من قبل وصل خلالهم إلى نهائي البطولة عامي 1985 و2012.

أقرأ أيضًا:

نجم المغرب على رأس اهتمامات أرسنال لتدعيم صفوف الفريق في الصيف

ليدز يونايتد يحصد لقب التشامبيونشيب بفارق الأهداف