ريمونتادا بورنموث تُسقط أرسنال قبل مواجهة باريس سان جيرمان

كتب - محمد القرش:

خسر أرسنال من نظيره بورنموث بثنائية مقابل هدف، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد فريق بورنموث بالنتيجة بعد التأخر بهدف حتى الدقيقة 66، حيث سجل ديان هويسين هدف التعادل قبل أن يسجل إيفانيلسون هدف الفوز في الدقيقة 75.

وجاءت تلك الخسارة قبل مواجهة الجانرز لباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق الفرنسي بهدف دون رد.

ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

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