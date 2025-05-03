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بعد غياب 222 يوما.. تير شتيجن أساسيا مع برشلونة ضد بلد الوليد

09:24 م السبت 03 مايو 2025

تير شتيجن

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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لنادي برشلونة بقيادة الألماني، هانز فليك، التشكيل الرسمي لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مشاركة الحارس الألماني، تير شتيجن، أساسيا بعد غياب 222 يوما عن مباريات الدوري الإسباني، حيث كانت آخر مشاركة ضد فياريال يوم 22 سبتمبر 2024.

تشكيل برشلونة لمواجهة بلد الوليد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو - فورت - كريستينسن - جيرارد مارتين.

خط الوسط: جافي - بيدري - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رودريجيز - باو فيكتور - أنسو فاتي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

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تشكيل برشلونة لمواجهة بلد الوليد تشير شتيجن برشلونة الدوري الإسباني برشلونة ضد بلد الوليد
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