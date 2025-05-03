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متفوقا على صلاح.. جيمي فاردي يحقق 3 أرقام تاريخية بالدوري الإنجليزي

09:07 م السبت 03 مايو 2025

جيمي فاردي

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كتب - محمد القرش:

واصل النجم الإنجليزي جيمي فاردي أن العمر مجرد رقم، حيث حقق 3 أرقام قياسية تاريخية بعد تسجيله هدفا في مرمى ساوثهامبتون.

وأصبح جيمي تاسع أكبر هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 38 عامًا و112 يومًا، متجاوزًا نجم بلاكبيرن روفرز السابق توجاي ومهاجم ويمبلدون السابق ميك هارفورد.

أكبر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل فاردي ثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، موسعًا الرقم القياسي الذي يحمله في المسابقة، أكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب بعد بلوغه الثلاثين، حيث يحتل صلاح المركز السادس.

أهداف اللاعبين قبل وبعد سن الثلاثين

وسجل مهاجم ليستر سيتي 110 أهداف في البطولة منذ بلوغه الثلاثين، ويحتل أسطورة أرسنال إيان رايت المركز الثاني برصيد 93 هدفًا بعد بلوغه هذا السن.

ويحتل المهاجم الإنجليزي أيضًا مركزًا متقدمًا في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور.

وجاء فاردي في المركز الرابع عشر بالتساوي مع روبن فان بيرسي، برصيد 144 هدفًا، ليدخل قائمة أفضل 10 هدافين إنجليز في المسابقة، حيث يحتاج جيمي إلى هدفين آخرين لمعادلة رصيد تيدي شيرينجهام البالغ 146 هدفًا.

أكبر عدد من الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

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