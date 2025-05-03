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دي بروين يكشف موقفه من المشاركة مع مان سيتي في كأس العالم للأندية

09:00 م السبت 03 مايو 2025
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    اللاعب دي بروين
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    كيفين دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي
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    كيفين دي بروين وهالاند
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    كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار
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كتب - يوسف محمد:

كشف نجم وسط منتخب بلجيكا كيفين دي بروين، موقفه من المشاركة مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان دي بروين أعلن في وقت سابق، رحيله عن مان سيتي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، خاصة في ظل نهاية تعاقده مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وقال دي بروين في تصريحات، عبر شبكة "TNT" الأمريكية: "لا أعرف موقفي من المشاركة في كأس العالم للأندية حتى الأن، بالنسبة لي الموقف سيتوقف بشكل كبير، على الفريق الذي سأنتقل له في المستقبل".

وأضاف: "فمن الممكن أن يرفض الفريق الذي سأنتقل له في المستقبل، مشاركتي في بطولة كأس العالم للأندية 2025".

وخاض دي بروين خلال الموسم الحالي رفقة فريق مان سيتي، 36 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، ستقام خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

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كيفين دي بروين الدوري الإنجليزي كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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