أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة زامبيا في كأس أمم إفريقيا

كتب - نهى خورشيد:

أعلن أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة زامبيا، المقرر انطلاقها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2025 في تشيلي.

ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يدخل منتخب زامبيا اللقاء متذيلاً الترتيب بنقطة واحدة، في مواجهة حاسمة للطرفين من أجل حسم مصير التأهل.

ويلعب منتخب مصر مواجهة زامبيا بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

في خط الدفاع: يوسف عبد الحفيظ – أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – مهاب سامي.

في خط الوسط: أحمد كاباكا – سيف الدين سفاجا – محمد السيد.

في خط الهجوم: محمد عبد الله – عمر خضر – محمد زعلوك.

دكة البدلاء:

أحمد وهبة، محمد سمير، محمد جمال، محمود لبيب، عمر أسامة، محمد رأفت، أحمد أشرف، أحمد وحيد، عمرو بيبو، عموري.