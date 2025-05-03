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بعد التتويج.. كم يجني ليدز بعد التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز؟

07:50 م السبت 03 مايو 2025

ليدز يونايتد

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كتب - محمد القرش:

توج نادي ليدز يونايتد بلقب بطولة التشامبيونشيب، بعد الفوز على بليموث أرجايل بثنائية مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

ووصل ليدز إلى 100 نقطة متساويا مع بيرنلي، ليحصد البطولة بفضل فارق الأهداف المقدر بـ 12 هدفا.

وفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن كل نادي في دوري الدرجة الأولى يحصل على مبلغ محدد من رابطة كرة القدم الإنجليزية (EFL). بخلاف الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُمنح الأندية جوائز مالية بناءً على مركزها في الترتيب بمتوسط 11 مليون جنيه إسترليني.

كم يجني ليدز بعد التأهل للدوري الممتاز؟

على عكس الفرق الأخرى، حصل ليدز يونايتد على 40 مليون جنيه إسترليني إضافية كـ"مبالغ دعم" لهبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الثلاثة الماضية (2023).

وصعوده من دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب) مرة أخرى يمكنه من الحصول على مبلغ يتجاوز 110 ملايين جنيه إسترليني للوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ليدز الدوري الإنجليزي الممتاز التشامبيونشيب بليموث أرجايل
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