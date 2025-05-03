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3 معايير للأهلي في اختيار خليفة كولر

07:18 م السبت 03 مايو 2025

وداع كولر

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القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن ثلاثة معايير وضعها مسؤولو النادي الأهلي للتعاقد مع المدير الفني الجديد خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، أن الأهلي لا يرغب في التعاقد مع مدرب قد سبق له وأن درب منتخبات خلال الفترة الأخيرة، وأن يكون صاحب تجربة أكبر مع الأندية.

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي يرغب في أن تتفق ميزانيته مع المطالب المالية للمدرب؛ حيث يدرس خلال الفترة الجارية عدد من ملفات المدربين والرواتب الخاصة بهم.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الأهلي قد تحدث بالفعل مع أكثر من مدرب ولكن منهم من رفض العمل بالدوري المصري مثل الدنماركي بريان بريسكي مدرب فينورد السابق، وماركو روزه، وروجر شميدت، والمساعد السابق ليورجن كلوب في ليفربول بيب ليندرز.

وكان الأهلي قد أنهى مؤخرًا تعاقده مع المدير الفني السويسري كولر بعد وداع دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي.

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