الأكثر في تاريخ الدوري.. ويليان يحقق رقما قياسيا تاريخيا بالبريميرليج

صحيفة تلجراف البريطانية أكدت وجود اهتمام من عدد من

كتب - محمد القرش:

عاش الجناح البرازيلي، ويليان، يوما تاريخيا على ملعب فيلا بارك عندما دخل بديلا في مباراة فولهام وأستون فيلا في الدقيقة 76.

وخاض اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 36 عامًا مباراته رقم 326 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح اللاعب الجنوب أمريكي الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا أنطونيو فالنسيا، الإكوادوري، لاعب ويجان أثليتيك ومانشستر يونايتد السابق.

وكان ويليان غادر فولهام بعد مشاركته في 317 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز الصيف الماضي، ولكن بعد فترة قصيرة قضاها في أوليمبياكوس، عاد إلى كرافن كوتاج في فبراير الماضي.

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