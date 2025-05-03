نجم المغرب على رأس اهتمامات أرسنال لتدعيم صفوف الفريق في الصيف

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت، وجود اهتمام من قبل فريق أرسنال الإنجليزي، بضم لاعب الوسط المغربي بلال الخنوس لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "سبورت سكيدا" الإنجليزية اليوم، أن أرسنال يتابع بشدة لاعب الوسط المغربي بلال الخنوس، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن فريق أرسنال يرى أن اللاعب المغربي الشاب صاحب ال 20 عاما، يعد هو البديل الأنسب للاعب الفريق مارتن أوديجارد، خاصة في ظل تراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الماضية.

وشارك صاحب الـ 20 عاما رفقة فريق ليستر سيتي خلال الموسم الحالي، في 334 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الحالي، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وكان الخنوس انضم إلى ليستر سيتي، في أغسطس 2024 قادما من فريق جينك البلجيكي، مقابل 22 مليون يورو.

ويذكر أن فريق ليستر سيتي، هبط بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب"، بعد موسم واحد قضاه في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أقرأ أيضًا:

بيسيرو يوجه عدد من الرسائل إلى لاعبي الزمالك قبل مباراة البنك الأهلي

مصدر يكشف لمصراوي مصير ثلاثي الأهلي في الموسم المقبل