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ليدز يونايتد يحصد لقب التشامبيونشيب بفارق الأهداف

05:30 م السبت 03 مايو 2025

ليدز يونايتد

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كتب - محمد القرش:

حصد فريق ليدز يونايتد لقب دوري التشامبيونشيب، بعد الفوز على بليموث أرجايل بثنائية مقابل هدف.

ورفع ليدز رصيده إلى 100 نقطة متساويا مع بيرنلي، لكنه حصد البطولة بفضل فارق الأهداف المقدر بـ 12 هدفا.

المتأهلين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

وانتهت منافسات بطولة التشامبيونشيب التي أسفرت عن المتأهلين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمن ليدز يونايتد وبيرنلي التأهل مباشرة، بينما يخوض شيفيلد يونايتد، سندرلاند، كوفنتري سيتي، وبريستول سيتي، دورة البلاي أوف لاختيار متأهل ثالث.

وهبط الثلاثي، لوتون تاون، بليموث أرجايل، وكارديف سيتي، إلى الدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

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ليدز يونايتد لدوري الإنجليزي لتشامبيونشيب يرنلي يفيلد ندرلاند
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