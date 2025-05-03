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كارلو أنشيلوتي يكشف موعد تحديد مستقبله مع ريال مدريد

05:00 م السبت 03 مايو 2025
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  • عرض 4 صورة
    كارلو أنشيلوتي
  • عرض 4 صورة
    كارلو أنشيلوتي
  • عرض 4 صورة
    كارلو أنشيلوتي
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كتب ـ محمد الميموني:

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم بريال مدريد الإسباني عن موعد تحديد مستقبله مع الملكي.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية أن الاتحاد البرازيلي مهتم بالتعاقد مع كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخب السامبا.

وتحدث كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيلتا فيجو اليوم السبت لمباراتهم ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني عن الأمر بقوله:"سأتحدث عن مستقبلي مع ريال مدريد يوم 25 مايو وليس قبل ذلك، هذا الأمور منتهي بالنسبة لي".

وذكر رومانو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد، أن الاتحاد البرازيلي يرغب في التعاقد مع أنشيلوتي قبل منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويذكر أن ريال مدريد ودع دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة من أرسنال في نصف النهائي.

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