ماذا قدم عمر مرموش مع مانشستر سيتي قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؟

كتب ـ محمد الميموني:

ينتظر عمر مرموش المشاركة مع مانشستر سيتي مساء يوم السبت الموافق 17 مايو الجاري أمام نظيره كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وربما تكون هي البطولة الأولى لمرموش حال تتويج مانشستر سيتي باللقب وهو كذلك النهائي الأول للاعب المصري الدولي.

وخاض مرموش منذ انتقال لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني 18 مباراة بمقيص السيتيزين سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 لزملائه بمختلف المسابقات.

مانشستر سيتي كان قد تأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه بثنائية نظيفة على نظيره نوتنجهام فورست، فيما تأهل كريستال بالاس بالفوز بثلاثية أمام أستون فيلا.

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