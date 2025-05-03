مكسيكي يدعو كريستيانو رونالدو للصعود معه على حلبة الملاكمة..ما القصة؟

كتب : محمد الميموني:

يعتزم الملاكم المكسيسكي سول كانيلو ألفاريز، توجيه الدعوة للنجم الببرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو للصعود معه على حلبة الملاكمة اليوم السبت قبل مواجهته المنتظرة ضد غريمه وليام سكول المنتظرة في الرياض.

وأكد كانيلو، خلال تصريحات أوردتها صحيفة "إل يونيفيرسال ديبورتس، على أنه يتمنى أن يرافقه كريستيانو رونالدو اليوم وأنه سيتوجه إليه بالدعوة حيث تجمع بينهما علاقة صداقة قوية وتواجد الدون سيسعده ويحفزه قبل هذا اللقاء".

أضاف كانيلو: "أشعر بأن رونالدو لن يمانع إذا لم يكن لديه أي ارتباطات للحضور".

يذكر أن النصر قد غادر مؤخرًا من دورنصف نهائي كأس آسيا للنخبة على يد نظيره الياباني كاواساكي بنتيجة 3 ـ 2.