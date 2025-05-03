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3 أرقام قياسية يطاردها صلاح أمام تشيلسي

03:05 م السبت 03 مايو 2025

محمد صلاح

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق ليفربول عند السادسة والنصف من مساء يوم غد الأحد ضيفًا على نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع مشاركة محمد صلاح بالمباراة بالرغم من رغبة المدير الفني لليفربول أرني سلوت في عمل تدوير للاعبين بعد التتويج الرسمي بلقب الدوري الإنجليزي في الجولة الماضية.

وحال مشاركة صلاح بمواجهة تشيلسي فسيطارد ثلاثة أرقام قياسية هي:

1) مساهمة تهديفية واحدة تجعل محمد صلاح يعادل أفضل معدل للمساهمات التهديفية في البطولة برصيد 47 هدفا والمسجل باسم أندرو كول في موسم 1993-1994 و ألان شيرار في موسم 1994-1995 عبر 42 مباراة.

2) تسجيل محمد صلاح هدفين بمرمى تشيلسي يجعله يصعد للمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوي مع كول برصيد 187 هدفا.

3) تمريراتان حاسمتان تجعلان صلاح يعادل الرقم القياسي للبطولة لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد، وقد حقق كل من تييري هنري (2002-2003) وكيفن دي بروين (2019-2020) بواقع 20 تمريرة حاسمة.

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