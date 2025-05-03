الأول لعمر مرموش.. موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس

كتبت-هند عواد:

أعلن الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، تأكيد موعد انطلاق نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025.

وذكر موقع مانشستر سيتي، أن مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تقام في الرابعة والنصف عصر يوم 17 مايو.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، ويبحث الأول عن اللقب الثامن في تاريخ النادي والثالث تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويشارك مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، للمرة الثالثة على التوالي، إذ أنه فاز على مانشستر يونايتد في نسخة 2023، وخسر النسخة التالية.

وتعد هذه المباراة التي تجمع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس في كأس الاتحاد الإنجليزي، وفاز السيتي في 3 مباريات.

البطولة الأولى للمصري عمر مرموش

في حالة تحقيق مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ستكون هذه البطولة الأولى للمحترف المصري عمر مرموش، كما أن هذا النهائي الأول للاعب.

وانضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، في يناير الماضي 2025، وخاض 18 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، وسجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

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