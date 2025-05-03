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الزمالك يجهز محترفه لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

01:47 م السبت 03 مايو 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

يعمل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بصورة مُكثفة خلال الفترة الحالية على تجهيز محترفه التونسي أحمد الجفالي لمباراة البنك الأهلي المقبلة في الدوري المصري .

ويعاني اللاعب من شد في العضلة الأمامية تسبب في غيابه عن مباراة المصري الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الإثنين 5 مايو، ضمن منافسات المرحلة الثانية من مجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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نادي الزمالك أحمد الجفالي الدوري المصري البنك الأهلي
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