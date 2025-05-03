دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إنتر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى المدير الفني الألماني لفريق برشلونة، هانز فليك، دفعة معنوية قوية قبل مباراة إنتر المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية،عبر تقرير لها اليوم السبت، أن فرص المهاجم البولندي بصفوف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي تزايدت قبل مباراة إنتر.

وكان ليفاندوفيسكي صاحب الـ36 عاماً قد غاب عن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء يوم الأربعاء المقبل وانتهت بثلاثية لكل فريق بسبب إصابته في عضلة الفخذ الأيسر.

ويعد اللاعب البولندي ضمن الأسباب لتأهل برشلونة لدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا بعدما سجل 11 هدفًا خلال 12 مباراة ارتدى بها قميص الفريق.

ومن المقرر أن يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره إنتر مساء يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور نصف نهائي دروي أبطال أوروبا على أن يلتقي الفائز منهما بالفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي تجمع باريس سان جيرمان وأرسنال في دور النهائي.

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