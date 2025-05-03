شرطان من ليفربول لحلها.. أزمة تواجه ريال مدريد بشأن أرنولد

كتبت-هند عواد:

يواجه ريال مدريد الإسباني، أزمة جديدة بشأن صفقة الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أم ريال مدريد أنهى اتفاقه مع أرنولد لضمه في صفقة انتقال حر، إلا أنه يواجه أزمة بشأن مشاركة اللاعب في كأس العالم للأندية.

وأوضحت: "كأس العالم ينطلق يوم 14 يونيو المقبل، واللاعب مرتبط بعقد مع ليفربول حتى 30 يونيو، كما أن الإنجليزي وضع شرطين للموافقة على انتقال أرنولد مبكرا، الشرط الأول يتمثل في أن يتقدم اللاعب بنفسه بطلب رسمي للمغادرة وأن يتنازل عن 900 ألف يورو للفريق، وهي قيمة راتبه في هذا الشهر".

وأضاف: "الشرط الثاني دفع ريال مدريد تعويض للنادي، قيمته أقل من مليون يورو".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فتح فترتين إضافيتين لتسجيل اللاعب في كأس العالم للأندية، الأولى من 1 لـ10 يونيو، والثانية من 27 يونيو لـ3 يوليو، وهكذا يمكن لريال مدريد تسجيل اللاعب في الفترة الثانية.

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