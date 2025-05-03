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موعد مباراة أرسنال و بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

12:23 م السبت 03 مايو 2025

ارسنال

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه أرسنال نظيره بورنموث اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة أرسنال و بورنموث

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء على ملعب "الاتحاد".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ويذكر أن أرسنال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة بينما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 50 نقطة.

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ارسنال مباراة أرسنال و بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز
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