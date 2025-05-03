محرز وفيرمينو أساسيان .. التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا

كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف ملعب الجوهرة اليوم السبت، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه أهلي جدة نظيره كاواساكي الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء على ملعب " الجوهرة"

التشكيل المتوقع للأهلي أمام كواساكي

ـ حارس المرمى: إدوارد ميندي

ـ خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - رودجر إيبانيز - إزجان أليوسكي

ـ خط الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسيه - رياض محرز

ـ خط الهجوم: إيفان توني - جالينو - روبرتو فيرمنيو

يذكر أن أهلي جدة قد تأهل إلى دور النهائي بعد الفوز على الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدف، فيما تأهل كواساكي بالفوز على النصر السعودي بثلاثية مقابل هدفين.