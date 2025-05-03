مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
17:00

إيبسويتش تاون

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

- -
21:00

زامبيا - شباب

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

محرز وفيرمينو أساسيان .. التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا

12:22 م السبت 03 مايو 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    أهلي جدة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف ملعب الجوهرة اليوم السبت، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه أهلي جدة نظيره كاواساكي الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء على ملعب " الجوهرة"

التشكيل المتوقع للأهلي أمام كواساكي

ـ حارس المرمى: إدوارد ميندي

ـ خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - رودجر إيبانيز - إزجان أليوسكي

ـ خط الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسيه - رياض محرز

ـ خط الهجوم: إيفان توني - جالينو - روبرتو فيرمنيو

يذكر أن أهلي جدة قد تأهل إلى دور النهائي بعد الفوز على الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدف، فيما تأهل كواساكي بالفوز على النصر السعودي بثلاثية مقابل هدفين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة أهلي جدة وكاواساكي دوري أبطال آسيا كواساكي أهلي جدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
عاجل| السيسي يوقع قانون العمل الجديد ويوجه الحكومة بـ 5 إجراءات