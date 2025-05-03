محرز وفيرمينو أساسيان .. التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا
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كتب ـ محمد الميموني:
يستضيف ملعب الجوهرة اليوم السبت، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه أهلي جدة نظيره كاواساكي الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.
وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء على ملعب " الجوهرة"
التشكيل المتوقع للأهلي أمام كواساكي
ـ حارس المرمى: إدوارد ميندي
ـ خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - رودجر إيبانيز - إزجان أليوسكي
ـ خط الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسيه - رياض محرز
ـ خط الهجوم: إيفان توني - جالينو - روبرتو فيرمنيو
يذكر أن أهلي جدة قد تأهل إلى دور النهائي بعد الفوز على الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدف، فيما تأهل كواساكي بالفوز على النصر السعودي بثلاثية مقابل هدفين.
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