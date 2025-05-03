لاعب الزمالك السابق وملياردير شهير.. قصة صعود باريس إف سي للدوري الفرنسي

كتبت-هند عواد:

صعد نادي باريس إف سي إلى الدوري الفرنسي، بعدما تعادل مع مارتيج 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية، ليصل رصيد الفريق إلى 66 نقطة في المركز الثاني، خلف لوريان الذي حصد 68 نقطة.

وكان المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق الذي تسبب في إيقاف قيد الفريق قبل أيام، لاعبا ضمن صفوف باريس إف سي، خلال الفترة من يناير 2022 حتى يوليو 2023.

🌟 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈𝐄𝐍𝐒, 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈𝐄𝐍𝐍𝐄𝐒, nous sommes en @Ligue1🔥🥹



🔝 𝐀 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐞𝐮𝐱 𝐪𝐮𝐢 𝐨𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐫𝐮 𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐬, 𝐪𝐮𝐢 𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐨𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬 : 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞́𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐯𝐨̂𝐭𝐫𝐞 💙



🔵⚪️ #CertifiéParis |… pic.twitter.com/uNoMKqYg1v — Paris FC (@ParisFC) May 2, 2025

وخاض بوطيب 31 مباراة مع فريق باريس إف سي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 آخرين، وتلقى 5 بطاقات صفراء.

قصة صعود باريس إلى الدوري الفرنسي

قبل أشهر قليلة، استحوذت عائلة الملياردير الفرنسي الشهير برنارد أرنو على نادي باريس إف سي، وأعلنت خططتها لتطوير النادي، ليصبح أحد أقطاب كرة القدم الفرنسية.

وتنوي الإدارة الجديدة لنادي باريس إف سي، لنقل ملعب النادي الرئيسي من "شارليتي" إلى "جان بوان"، القريب من مقر نادي باريس سان جيرمان.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن باريس إف سي عاد للدوري الفرنسي لأول مرة منذ عام 47 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1976-1977.

47 - Le Paris FC est officiellement promu en Ligue 1 pour la 1re fois depuis 47 ans et une précédente accession en 1977/78. Il s'agit du plus long intervalle de temps entre deux saisons disputées dans l'élite par une même équipe. Capitale. #MARPFC https://t.co/qVQojN5HuT — OptaJean (@OptaJean) May 2, 2025

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