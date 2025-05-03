مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
17:00

إيبسويتش تاون

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

- -
21:00

زامبيا - شباب

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

لاعب الزمالك السابق وملياردير شهير.. قصة صعود باريس إف سي للدوري الفرنسي

12:12 م السبت 03 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خالد بوطيب مع باريس إف سي (1)
  • عرض 6 صورة
    صعود نادي باريس إف سي للدوري الفرنسي
  • عرض 6 صورة
    صعود نادي باريس إف سي للدوري الفرنسي2
  • عرض 6 صورة
    خالد بوطيب مع باريس إف سي (2)
  • عرض 6 صورة
    صعود باريس إف سي للدوري الفرنسي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

صعد نادي باريس إف سي إلى الدوري الفرنسي، بعدما تعادل مع مارتيج 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية، ليصل رصيد الفريق إلى 66 نقطة في المركز الثاني، خلف لوريان الذي حصد 68 نقطة.

وكان المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق الذي تسبب في إيقاف قيد الفريق قبل أيام، لاعبا ضمن صفوف باريس إف سي، خلال الفترة من يناير 2022 حتى يوليو 2023.

وخاض بوطيب 31 مباراة مع فريق باريس إف سي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 آخرين، وتلقى 5 بطاقات صفراء.

قصة صعود باريس إلى الدوري الفرنسي

قبل أشهر قليلة، استحوذت عائلة الملياردير الفرنسي الشهير برنارد أرنو على نادي باريس إف سي، وأعلنت خططتها لتطوير النادي، ليصبح أحد أقطاب كرة القدم الفرنسية.

وتنوي الإدارة الجديدة لنادي باريس إف سي، لنقل ملعب النادي الرئيسي من "شارليتي" إلى "جان بوان"، القريب من مقر نادي باريس سان جيرمان.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن باريس إف سي عاد للدوري الفرنسي لأول مرة منذ عام 47 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1976-1977.

اقرأ أيضًا:

بمساعدة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري المصري؟

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/5/3/2780834

صراع الدوري المصري للسيدات.. هل يهدي الزمالك الأهلي فرصة التتويج؟

https://www.masrawy.com/sports/sports-videos/details/2025/5/3/2780829

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي باريس إف سي الدوري الفرنسي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
عاجل| السيسي يوقع قانون العمل الجديد ويوجه الحكومة بـ 5 إجراءات