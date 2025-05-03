معلق مباراة أهلي جدة و كاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن الإماراتي فارس عوض عن تعليقه نهائي مباراة أهلي جدة السعودي و كاواساكي الياباني في نهائي في نهائي دوري أبطال آسيا .

ويواجه أهلي جدة نظيره وكاواساكي اليوم السبت 3 مايو، في نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2024/25.

موعد مباراة الأهلي وكاواساكي

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء على ملعب " الجوهرة".

وتنقل المباراة عبر قناة bein sports AFC.

يذكر أن أهلي جدة قد تأهل إلى دور النهائي بعدما فاز على نظيره الهلال ضمن منافسات دور نصف النهائي بينما فاز كاواساكي على نظيره النصر السعودي وتأهل إلى النهائي.

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موعد مباراة أهلي جدة و وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة