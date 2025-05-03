مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
17:00

إيبسويتش تاون

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

- -
21:00

زامبيا - شباب

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

معلق مباراة أهلي جدة و كاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا

11:22 ص السبت 03 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وكاواساكي
  • عرض 5 صورة
    وكاواساكي (2)
  • عرض 5 صورة
    اهلي جدة (3)
  • عرض 5 صورة
    اهلي جدة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن الإماراتي فارس عوض عن تعليقه نهائي مباراة أهلي جدة السعودي و كاواساكي الياباني في نهائي في نهائي دوري أبطال آسيا .

ويواجه أهلي جدة نظيره وكاواساكي اليوم السبت 3 مايو، في نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2024/25.

موعد مباراة الأهلي وكاواساكي

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء على ملعب " الجوهرة".

وتنقل المباراة عبر قناة bein sports AFC.

يذكر أن أهلي جدة قد تأهل إلى دور النهائي بعدما فاز على نظيره الهلال ضمن منافسات دور نصف النهائي بينما فاز كاواساكي على نظيره النصر السعودي وتأهل إلى النهائي.

اقرأ ايضاً:

فرصة للصدارة.. ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

موعد مباراة أهلي جدة و وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اهلي جدة كاواساكي نهائي دوري أبطال آسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
عاجل| السيسي يوقع قانون العمل الجديد ويوجه الحكومة بـ 5 إجراءات