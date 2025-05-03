قبل مواجهة زامبيا.. ماهي فرص منتخب مصر للتأهل للأدوار الإقصائية بأمم أفريقيا للشباب؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة نظيره زامبيا عند التاسعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في جدول مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جنوب أفريقيا الوصيف وبفارق نقطة عن منتخب سيراليون المتصدر وبفارق 3 نقاط عن منتخب زامبيا صاحب المركز الرابع.

منتخب مصر كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز بهدف نظيف على حساب جنوب أفريقيا قبل الخسارة برباعية مقابل هدف على يد نظيره السيراليوني بالجولة الثانية.

وتضم مجموعة منتخب مصر 5 منتخبات مقابل 4 منتخبات بكل مجموعة من المجموعتين الآخرتين؛ إذ يتأهل أول وثانِ كل مجموعة بجانب أفضل فريق صاحب مركز ثالث للأدوار الإقصائية بالبطولة.

ويتبقى لمنتخب مصر للشباب مبارتين الأولى اليوم أمام زامبيا والثانية أمام تنزانيا ويحتاج المنتخب للفوز بالمباراتين بجانب تعثر منتخب جنوب أفريقيا أو سيراليون في المباراتين المتبقيتين لهما ليضمن أحد بطاقتي الصعود.

ومن المقرر أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى بالنسخة الحالية من البطولة إلى كأس العالم للشباب (تشيلي 2025).

اقرأ أيضًا:

قناة مجانية تنقل مباراة مصر و زامبيا في أمم أفريقيا للشباب

موعد مباراة مصر وزامبيا في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما والقناة الناقلة