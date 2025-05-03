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موعد مباراة أهلي جدة و وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

11:14 ص السبت 03 مايو 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه أهلي جدة نظيره وكاواساكي اليوم السبت 3 مايو، في نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2024/25.

موعد مباراة الأهلي وكاواساكي

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء على ملعب " الجوهرة".

وتنقل المباراة عبر قناة bein sports AFC.

والجدير بالذكر أن أهلي جدة فاز على نظيره الهلال في ملعبة ضمن منافسات نصف النهائي بينما فاز كاواساكي على نظيره النصر وتأهل إلى النهائي مع أهلي جدة .

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مباراة أهلي جدة و وكاواساكي دوري أبطال آسيا أهلي جدة وكاواساكي
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