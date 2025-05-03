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الهلال السعودي ينهي تعاقده مع جيسوس

10:21 ص السبت 03 مايو 2025
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    المشجع الذي أهدى رونالدو كتابه مع جيسوس
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    خورخي جيسوس مدرب فلامنجو
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    المشجع الذي أهدى رونالدو كتابه مع جيسوس
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    جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو
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    خورخي جيسوس مدرب الهلال
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الهلال السعودي، إنهاء مجلس إدارته العلاقة التعاقدية مع المدير الفني البرتغالي لفريقه جورجي جيسوس مثمنًا الجهود التي بذلها الجهاز الفني بالموسم.

وكلفّ مجلس إدارة نادي الهلال، حسبما أعلن بيان رسمي صادر اليوم السبت، لاعبه السابق والمدرب العام بالجهاز الفني محمد الشلهوب بقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب النسخة الحالية من الدوري السعودي برصيد 62 نقطة بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل 5 جولات من النهاية.

وكان الهلال قد ودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور نصف النهائي بالخسارة على يد أهلي جدة بثلاثية مقابل هدف.

جيسوس قاد فريق الهلال في الموسم الحالي بـ 46 مباراة فاز خلالها بـ 32 مباراة وتعادل في 6 وخسر في 8.

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نادي الهلال السعودي جورجي جيسوس
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