كم نقطة يحتاجها سيتي ليضمن مقعدًا بدوري الأبطال؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق مانشستر سيتي بهدف نظيف على ضيفه وولفرهامبتون مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي ليواصل صحوته بالجولات الأخيرة من المسابقة.

سيتي فاز بالأربع جولات الماضية بعدما تعثر في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي بتعادل سلبي في ديربي مانشستر أمام مستضيفه يونايتد.

وفاز السيتي بعد ذلك بخماسية مقابل هدفين على كريستال بالاس و بثنائية نظيفة أمام إيفرتون و بهدفين مقابل هدف على ضيفه أستون فيلا قبل الفوز على وولفرهامبتون.

وهي الانتصارات التي جعلت فريق مانشستر سيتي يصعد للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق نقطتين عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع و 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس ومثلها عن نوتنجهام فورست صاحب المركز السادس.

ويبتعد ذلك مانشستر سيتي بثلاثة نقاط عن آرسنال الوصيف المتبقي له مباراة الجولة 35، كما يتبقى لنوتنجهام فورست و تشيلسي ونيوكاسل مباراة الجولة 35.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمس الأولى إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا فيما يخوض صاحب المركز السادس دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وهنا حال فوز مانشستر سيتي بالمباريات الثلاث المتبقية له سيصل إلى النقطة 73 في حين أن أقصى رصيد قد يصله تشيلسي صاحب المركز الخامس 72 نقطة وكذلك نوتنجهام صاحب المركز السادس ما يعني أن فوز لاعبو المدرب جوارديولا بالمباريات المتبقية لهم يضمن صعودهم بدون أي حسابات إلى تعثر المنافسين المباشرين.

اقرأ أيضًا:

محمد رمضان يكشف مشاكل بين اللاعبين وكولر.. وكواليس أزمة كهربا مع المدرب السويسري

"أحدهما مصري بأوروبا".. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل اتفاق يد الأهلي مع صفقتين جديدتين