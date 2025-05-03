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ماذا يحتاج برشلونة للفوز بالدوري الإسباني؟

05:00 ص السبت 03 مايو 2025

كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة

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كتب - محمد القرش:

اشتعلت منافسة الدوري الإسباني بعد اقتراب موسم 2024/25 الجاري من الانتهاء، حيث يسعى برشلونة للظفر باللقب رقم 28 عبر التاريخ.

ويتبقى 5 مباريات على انتهاء موسم 2025 بالدوري الإسباني "لا ليجا"، حيث يتصدر البارسا جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

ماذا يحتاج برشلونة للفوز بالدوري؟

يحتاج البارسا للفوز في مباراة الغد ضد بلد الوليد التي تقام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع ريال مدريد قبل الكلاسيكو.

وحال فوز برشلونة بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد سيصبح الفارق 7 نقاط كاملين مع تبقي 3 لقاءات بـ 9 نقاط.

لذلك سيحتاج فريق هانز فليك للفوز بمباراة أخرى والتي ستكون ضد إسبانيول يوم الخميس الموافق 15 مايو في الجولة 36، وفي تلك الحالة يمكن لبرشلونة أن يخسر آخر مباراتين حينها سيقف عند النقطة 85 نقطة، وسيصل الريال على أقصى تقدير إلى 84 نقطة.

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