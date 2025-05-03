مرموش يتصدر.. أغلى 10 لاعبين عرب في كرة القدم لعام 2025

كتب - محمد القرش:

تصدر النجم المصري عمر مرموش قائمة أغلى 10 لاعبين كرة قدم عرب لعام 2025، حيث تٌقدرت قيمته التسويقية بـ 85.2 مليون دولار.

وسيطر اللاعبين المغاربة على أغلب ترتيب القائمة بـ6 لاعبين من أصل 10، لكن الثنائي المصري محمد صلاح ومرموش احتلا المركيزين الأول والثالث.

أغلى 10 لاعبين عرب لعام 2025

1. عمر مرموش (مصر) - 85.2 مليون دولار

2. أشرف حكيمي (المغرب) - 73.8 مليون دولار

3. محمد صلاح (مصر) - 62.5 مليون دولار

4. إبراهيم دياز (المغرب) - 51.1 مليون دولار

5. ريان آيت نوري (الجزائر) - 39.7 مليون دولار

6. محمد عمورة (الجزائر) - 36.3 مليون دولار

7. نصير مزراوي (المغرب) - 36.3 مليون دولار

8. إلياس بن صغير (المغرب) - 34.1 مليون دولار

9. بلال الخنوس (المغرب) - 34.1 مليون دولار

10. نايف أكرد (المغرب) - 28.4 مليون دولار