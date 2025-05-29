رفض 167 مليون جنيه إسترليني.. رونالدو يقرر الرحيل عن النصر السعودي

كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، مفاجأة بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، مشيرا إلى أنه رفض عقد جديد قيمته 167 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وذكرت الصحيفة، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن رحيل كريستيانو رونالدو عن النصر، اليوم الخميس، ويتطلع الأخير إلى نجم ليفربول كبديل له.

ولم تتضح بعد الخطوات التالية لكريستيانو رونالدو، لكن هناك تكهنات بأنه قد ينتقل إلى الدوري الأمريكي أو البرازيل أو تركيا أو سبورتينج لشبونة أو إلى أي مكان آخر في المملكة العربية السعودية.

وأضافت الصحيفة: "رونالدو كان قريبا من الاتفاق على شروط عقد جديد بقيمة 167 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع النصر، لكنه تراجع عن الالتزام بمستقبله ويرحل بنهاية عقده".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رحيل رونالدو سيتم تأكيده قريبًا في مؤتمر صحفي يعقده النصر، فيما زعم موقع talkSPORT أن النادي السعودي يرغب في خوض غمار الدوري الإنجليزي الممتاز والتعاقد مع لويس دياز لاعب ليفربول، الذي ينتهي عقده في عام 2027.

وتشير التكهنات إلى إمكانية انضمامه إلى منافس النصر، الهلال، الذي سيشارك في كأس العالم للأندية بعد أسبوعين، خاصة بعد تصريحات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي قال فيها: "قد يلعب رونالدو مع أحد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية. هناك مناقشات"

وأضاف: "هناك مناقشات مع بعض الأندية، لذا إذا كان هناك أي ناد يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو لكأس العالم للأندية... من يدري، من يدري".

اقرأ ايضًا:

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك لهذا السبب

أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الأهلي بلقب الدوري المصري