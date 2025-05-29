منافس الأهلي في المونديال.. ميسي يعود للتوهج مع إنتر ميامي الأمريكي

كتبت-هند عواد:

عاد إنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للانتصارات من جديد، قبل أسبوعين من ملاقاة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية، بعد سلسلة نتائج سلبية.

وفاز إنتر ميامي على مونتريال، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما بالجولة 16 من مسابقة الدوري الأمريكي، وافتتح ميسي التسجيل، قبل أن يسجل هدفا آخر عن طريق تمريرة حاسمة من لويس سواريز.

Suarez ➡️ Messi ⚽⚽✨😮‍💨 pic.twitter.com/gwfZktYwl0 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 29, 2025

وسجل ليونيل ميسي هدفين في اللقاء وصنع آخر، وسدد كرتين على المرمى ومثلهما خارج المرمى، كما أنه رواغ 4 مرات المنافس من أصل 8 محاولات.

نتائج إنتر ميامي السلبية

قبل كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية 2025، عانى الفريق المضيف من تراجع نتائجه، وتعادل في اللقاء الماضي ضد فيلادلفيا 3-3، وحسر من أورلاندو سيتي بثلاثية، ومينيسوتا يونايتد برباعية وفانكوفر وايت كابس بثلاثية.

وكان الفوز على مونتريال برباعية البروفة قبل الأخيرة استعدادا لكأس العالم، إذ أنه يواجه كولومبوس كرو، يوم الأحد المقبل، قبل استعداده للافتتاح.

إنتر ميامي ينافس الأهلي في كأس العالم للأندية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من، إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

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