تشيلسي يهزم ريال بيتيس ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح فريق تشيلسي في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره ريال بيتيس الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "الملكي فروتسواف" في بولندا، ضمن منافسات نهائي المؤتمر الأوروبي.

وفاز فريق تشيلسي بنتيجة 4-1، بعدما تأخر في النتيجة بالشوط الأول، ليتمكن من قلب الطاولة ويحصد اللقب الأول له في تاريخه.

أهداف مباراة تشيلسي وريال بيتيس الإسباني

سجل فريق ريال بيتيس الهدف الأول في اللقاء عن طريق اللاعب المغربي عبدالصمد الزلزولي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعود فريق تشيلسي ويسجل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز التعادل في الدقيقة 65.

ثم أضاف نيكولاس جاكسون الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 70، قبل أن يضيف جادون سانشو الهدف الثالث في الدقيقة 83، واختتم التسجيل لتشيلسي اللاعب الإكوادوري مويسيس كايسيدو في الدقيقة 90+4.