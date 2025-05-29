بينها زيزو ورونالدو.. صفقات نارية تسبق كأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

يتبقى 16 يوم على انطلاق كأس العالم للأندية 2025، البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى في التاريخ.

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارا بشأن سوق انتقالات البطولة، بوجود فترة انتقالات إضافية من 1 إلى 10 يونيو، وذلك بسبب وجود مجموعة من اللاعبين تنتهي عقودهم بنهاية يونيو، وفترة القيد الأساسية تبدأ يوم 16 يونيو.

واستعرض موقع "ذا أثلتيك"، مجموعة من اللاعبين الذي تنتهي عقودهم بنهاية يونيو، وقد يكونون هدفًا للمشاركين في كأس العالم للأندية.

كريستيانو رونالدو

كان مستقبل رونالدو محل تساؤل بالفعل، حيث ينتهي عقده مع نادي النصر السعودي، الذي لن يشارك في البطولة، في 30 يونيو. وأثار منشور اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، وكتب: "انتهى هذا الفصل القصة؟ لا تزال قيد الكتابة ممتنٌّ للجميع".

ترينت ألكسندر أرنولد

أكد ألكسندر-أرنولد في 5 مايو أنه سيغادر ليفربول هذا الصيف كلاعب حر، ومن المتوقع أن ينضم إلى ريال مدريد، ومع غموض موقف داني كارفاخال الظهير الأيمن الأساسي للفريق، الذي يتعافى من إصابة في الرباط الصليبي، أصبح موقف لوكاس فاسكيز الذي ينتهي عقده بنهاية الشهر المقبل (بعد أسبوعين من انطلاق كأس العالم للأندية)، الخيار الوحيد المتاح حاليًا في مركز الظهير الأيمن.

وهكذا قد يتفاوض ريال مدريد مع ليفربول بشأن مبلغ يسمح لهم بالتعاقد مع ألكسند أرنولد قبل انطلاق البطولة.

جوناثان تاه

أكد تاه في أبريل الماضي أنه سينتقل من باير ليفركوزن هذا الصيف، وتوصل بايرن ميونيخ توصل إلى اتفاق للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في صفقة انتقال حر بمجرد انتهاء عقده مع ليفركوزن الشهر المقبل،

وقد ينتقل مبكرًا للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية، لكن حتى الآن لم يتوصل الثنائي إلى اتفاق بشأن ذلك بعد.

بول بوجبا

في يناير الماضي، أكمل بوجبا فترة إيقاف لمدة 18 شهرًا لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات، لم تتم أي صفقة انتقال بعد، ولا يزال لاعبًا حرًا.

وقبل إيقافه، كان بوجبا يُعتبر من أمهر لاعبي خط الوسط في كرة القدم، إذ أنه شارك في 423 مباراة مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس، ويمكن أن يظهر اللاعب في كأس العالم.

جورجينيو

جورجينيو لاعب حر آخر على وشك الانضمام إلى ناديه الجديد وهو فلامنجو البرازيلي، الذي سيشارك في كأس العالم للأندية، وتجري مفاوضات مع أرسنال للتوصل إلى اتفاق يسمح له بمغادرة النادي اللندني قبل انتهاء عقده في 30 يونيو.

زيزو

أنهى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك اتفاقه مع الأهلي، للانضمام إلى الفريق مع نهاية عقده يوم 5 يوليو المقبل، إلا أن الأحمر يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل يوم من نهاية عقد اللاعب، ومن المتوقع أن يلحق بالفريق بعد نهائي كأس مصر مع الأبيض.

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