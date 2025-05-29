تفوق على ميسي.. دوري عربي ضمن الأغلى في العالم.. فما هو؟

كتبت-هند عواد:

حظى الدوري السعودي للمحترفين بمكانة جيدة خلال الموسمين الماضيين، باستقطاب مجموعة من نجوم العالم على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تقريرا عن قائمة أعلى الدوريات في العالم، وتصدر هذه القائمة الدوري الإنجليزي، إذ وصل متوسط قيمته التسويقية إلى 21.99 مليون يورو لكل لاعب، ويليه الدوري الإسباني بـ11.07 مليون يورو.

وفي المركز الثالث يأتي الدوري الألماني بتوسط 9.19 مليون يورو، ويليه الدوري الإيطالي بـ9.03 مليون يورو، وفي المركز الخامس الدوري الفرنسي بـ7.85 مليون يورو.

ظهور عربي في قائمة أغلى الدوريات في العالم

شهدت قائمة أغلى الدوريات في العالم، ظهور عربي وحيد، تمثل في الدوري السعودي للمحترفين، الذي جاء في المركز الثاني عشر.

ووصل متوسط القيمة التسويقية في الدوري السعودي للمحترفين إلى 2.11 مليون يورو، ويضم الدوري مجموعة من النجوم مثل، كريم بنزيما، نجولو كانتي، رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وتفوق الدوري السعودي على عدة دوريات كبرى تضم نجوم أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهي المكسيكي، السويسري، الأرجنتيني، التركي، والدوري الأمريكي الذي احتل المركز الخامس عشر.

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