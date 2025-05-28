كتب - يوسف محمد:

ودع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير المارد الأحمر المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، بعد رحيله إلى فريق الشمال القطري.

وحرص توفيق على التوجه إلى مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، عقب نهاية المباراة لتحية الجماهير، عقب انتهاء مباراة المارد الأحمر أمام فاركو.

ولم يتمالك صاحب ال 27 عاما دموعه، خلال توديعه جماهير المارد الأحمر، استعدادا للانتقال إلى فريق الشمال القطري ودخل في نوبة بكاء عقب نهاية المباراة.

أنهى أكرم توفيق اتفاقه مع فريق الشمال القطري للانتقال إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع الفريق.

وتمكن النادي الأهلي، من حسم لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2024-2025 لصالحه، بعد الفوز على حساب نظيره فاركو بسداسية نظيفة.

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