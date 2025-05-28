كتب - يوسف محمد:

توج لاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن الألماني، بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي 2024-2025، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي، التي يتمكن فيها فيرتز من حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني، بعدما حصد الجائزة في الموسم الماضي أيضًا 2023-2024.

ونجح فيرتز في حصد الجائزة، بعدما تفوق على الثنائي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وزميله بالفريق مايكل أوليس.

وخاض صاحب الـ22 عاما خلال الموسم الحالي رفقة فريق باير ليفركوزن، 45 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفا وتقديم 15 تمريرة حاسمة.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ، تمكن من حصد لقب الدوري الألماني خلال الموسم الحالي، كما نجح لاعبه الإنجليزي هاري كين في حصد جائزة هداف الدوري برصيد 26 هدفا.



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