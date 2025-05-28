مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

بتروجيت

- -
20:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

لاعب صن داونز: مباراة بيراميدز ستكون صعبة.. وقلة الجماهير في صالحنا

07:03 م الأربعاء 28 مايو 2025

بيراميدز وصن داونز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تحدث موثوبي مفالا لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن مباراة فريقه أمام بيراميدز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الأحد المقبل الموافق 1 يونيو المقبل، على ستاد "الدفاع الجوي"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال مفالا في تصريحات "businesslive": "المباراة المقبلة أمام بيراميدز ستكون صعبة، نحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب".

وأضاف: "لعبنا مباراة جيدة أمام بيراميدز في الذهاب بجنوب أفريقيا، لكننا فقدنا التركيز في الدقائق الأخيرة، سمحنا لبيراميدز بإرسال الكثير من العرضيات، لذلك استقبلنا هدف قبل نهاية المباراة".

وتابع: "يجب علينا تسجيل أكثر من هدف في مباراة الإياب أمام بيراميدز، حتى نتمكن من حسم المباراة والبطولة لصالحنا مبكرا".

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين فريقي بيراميدز وصن داونز، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم في جنوب أفريقيا يوم السبت الماضي.

أقرأ أيضًا:

نجم الأهلي السابق: سيناريو إنبي 2003 لن يتكرر مرة أخرى

"اتصرف يا عبد الحميد".. حكاية إنقاذ أنور السادات لنادي الأولمبي من الهبوط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صن داونز الجنوب أفريقي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا جنوب أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان