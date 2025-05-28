لاعب صن داونز: مباراة بيراميدز ستكون صعبة.. وقلة الجماهير في صالحنا

كتب - يوسف محمد:

تحدث موثوبي مفالا لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن مباراة فريقه أمام بيراميدز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الأحد المقبل الموافق 1 يونيو المقبل، على ستاد "الدفاع الجوي"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال مفالا في تصريحات "businesslive": "المباراة المقبلة أمام بيراميدز ستكون صعبة، نحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب".

وأضاف: "لعبنا مباراة جيدة أمام بيراميدز في الذهاب بجنوب أفريقيا، لكننا فقدنا التركيز في الدقائق الأخيرة، سمحنا لبيراميدز بإرسال الكثير من العرضيات، لذلك استقبلنا هدف قبل نهاية المباراة".

وتابع: "يجب علينا تسجيل أكثر من هدف في مباراة الإياب أمام بيراميدز، حتى نتمكن من حسم المباراة والبطولة لصالحنا مبكرا".

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين فريقي بيراميدز وصن داونز، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم في جنوب أفريقيا يوم السبت الماضي.

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