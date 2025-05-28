مقطع فيديو يجبر القاضية المسؤولة عن وفاة مارادونا على التنحي

كتبت-هند عواد:

كشف موقع "TSN"، مفاجأة بشأن القاضية المسؤولة عن محاكمة الفريق الطبي المتهم في وفاة أسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا.

وذكر الموقع، أن القاضية جولييتا ماكينتاش تنحت عن القضية بعد إجراء مقابلة مع طاقم تصوير فيلم وثائقي يتعلق بالقضية، في ممرات محكمة بوينس آيرس وفي مكتبها.

وتحظر قواعد المحكمة إجراء مثل هذه المقابلات مع قاض أثناء نظر القضايا، وعرضت النيابة هذا المقطع، الذي يدمج بين لقطات لمارادونا والقاضية وهي تسير في أروقة المحكمة.

وقال رئيس محكمة سان إيسيدرو ماكسيميليانو سافارينو: "يجب تنحية جولييتا ماكينتاش، لأن الظروف التي تؤثر على نزاهة القاضية قد ثبتت".

جدير بالذكر أن مارادونا توفى يوم 25 نوفمبر 2020، بعد إجراء عملية جراحية في الرأس، وحاليا يخضع الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة للمحاكمة، بتهمة القتل العمد.

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