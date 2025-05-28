على غرار ميسي.. بند جديد في عقد لامين يامال مع برشلونة

كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تفاصيل جديدة في عقد الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة.

وأعلن نادي برشلونة تجديد تعاقد نجم الفريق الشاب لامين يامال، حتى 30 يونيو 2031، في جلسة حضرها رئيس النادي خوان لابورتا ونائبه رافا بوستا والمدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا "ديكو".

ولم يذكر بيان برشلونة أي تفاصيل خاصة بعقد لامين يامال الجديد، إلا أن الصحيفة الإسبانية، ذكرت أن قيمة الشرط الجزائي لم تتغير وتبلغ مليار يورو.

وأضافت: "عقد لامين يامال يتضمن بندا جديدا، خاص بمكافأة الفوز بالكرة الذهبية، على غرار عقد أسطورة الفريق السابقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بخصوص جائزة "ذا بيست".

ولعب لامين يامال مباراته الأولى مع الفريق الأول في برشلونة، يوم 29 أبريل 2023، وكان عمره 15 عاما فقط، وشارك لامين في 106 مباريات مع الفريق الأول، وحقق العديد من الأرقام القياسية، ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى كونه أصغر لاعب يخوض 100 مباراة مع البلاوجرانا.

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