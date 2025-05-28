موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

القاهرة – مصراوي

يلتقي نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره ريال بيتيس الإسباني، اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو، في نهائي الدوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب تار كازينسكي أرينا في بولندا.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لدوري المؤتمر الأوروبي، وبالتحديد على قناة "بي إن سبورت 1".

ويذكر أن فوز أي من الفريقين بهذه البطولة سيكون الأول له منذ تأسيس دوري المؤتمر الأوروبي عام 2021.

وفاز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي كل من:

روما: موسم 2021/2022

وست هام يونايتد: موسم 2022/2023

أولمبياكوس اليوناني: موسم 2023/2024