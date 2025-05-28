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أفضل تشكيل في العالم لموسم 2024/25

07:56 ص الأربعاء 28 مايو 2025
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    أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان
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    فان دايك ومحمد صلاح_Easy-Resize.com
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    لامين يامال ضد باستوني
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    بيدري
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    هدف تقدم ألمانيا عن طريق ويرتز
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    فيرتز
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    لامين يامال
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    كيليان مبابي 3
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    رافينيا
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انتهى موسم 2024/25 من الدوريات الـ5 الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، والفرنسي) والذي شهد منافسة كبيرة في معظم البطولات المحلية والقارية.

وعلى مستوى الأداء الفردي، قدم العديد من اللاعبين مستويات ممتازة وغير مسبوقة بالنسبة لهم، أمثال، لامين يامال ومحمد صلاح ورافينيا وحارس باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما.

أفضل تشكيل في العالم (وفقا لموقع score 90)

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - فان دايك - باستوني - نون مينديش.

خط الوسط: بيدري - فيتينيا - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: لامين يامال - كيليان مبابي - رافينيا دياز.

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أفضل تشكيل في العالم بابي افينيا امين يامال يدري
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