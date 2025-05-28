كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر التونسي فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري، صورته من الاحتفال بالتتويج بكأس الأمير، على حساب الريان، فيما نشر المصري سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، صورته رفقة ابنته، وكتب: "قلبي".

وشارك أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز صورته من تدريبات الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، فيما نشر محمد صبحي حارس مرمى الزمالك صورته من إحدى المباريات.

وأعاد طارق حامد لاعب ضمك السعودي الحالي والزمالك السابق، نشر مقطع فيديو له وهي يعانق كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، على هامش المباراة التي جمعتهما بالدوري السعودي.

ونشر حاتم سكر لاعب الإسماعيلي، صورة لاعبي الفريق وهم يدعموه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

كما نشر الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول، صورا من احتفالات اللاعبين مع الجماهير بالدوري الإنجليزي، ووجه رسالة لمصابي حادثة التصادم التي حدثت أثناء الاحتفالات، وكتب: "أنا وعائلتي مصدمون ومدمرون، أفكارنا وصلواتنا مع جميع المصابين والمتضررين، لن تمشي بمفردك أبدًا".

وهنأ رفيق كابو لاعب إنبي، ناديه السابق وادي دجلة بالصعود إلى الدوري الممتاز، وكتب عبر "ستوري إنستجرام": "مبروك عودة الغزلان ألف مبروك منظومة وادي دجلة المحترمة والنادي اللي له فضل عليا كبير".

ونشر باسم مرسي لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، صورته رفقة نجل التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق وابنته.

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