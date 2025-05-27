ليفربول يقترب من ضم بديل أرنولد

القاهرة - مصراوي

كشف تقرير عن وصول النجم الهولندي جيريمي فريمبونج، لاعب باير ليفركوزن الألماني، إلى إنجلترا مساء اليوم الثلاثاء، تمهيدا لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله المرتقب إلى نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان فريمبونج قد خضع للفحوصات الطبية الأسبوع الماضي، في إطار استعداده للانضمام إلى "الريدز"، في صفقة أثارت اهتمام وسائل الإعلام الأوروبية.

وبحسب ما أوردته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن الظهير الأيمن البالغ من العمر 24 عاما وصل إلى الأراضي الإنجليزية؛ استعدادًا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف ليفربول، الذي قرر دفع الشرط الجزائي في عقده مع بايرن ليفركوزن، والمقدر بـ 29.5 مليون جنيه إسترليني.

وتشير التقارير إلى أن فريمبونج سيوقع على عقد يمتد حتى عام 2030، في صفقة يتوقع أن تعوض رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، الذي يقترب انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف.