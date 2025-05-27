برشلونة يعلن تجديد عقد لامين يامال حتى عام 2031

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي برشلونة تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، لامين يامال، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031.

ووقع اللاعب عقده الجديد اليوم الثلاثاء في مكاتب النادي بحضور الرئيس خوان لابورتا، والنائب الأول للرئيس رافا يوستا، والمدير الرياضي للنادي أندرسون لويس دي سوزا "ديكو".

مسيرة لامين يامال مع برشلونة

وخاض نجم البارسا مباراته الأولى مع الفريق الأول في 29 أبريل 2023، وهو في الخامسة عشرة من عمره فقط.

انضم المهاجم إلى لا ماسيا في سن السابعة من عمره، حيث حقق الثلاثية المحلية هذا الموسم: كأس السوبر الإسباني، وكأس الملك، والدوري الإسباني.

وشارك لامين في 106 مباريات مع الفريق الأول، وحقق العديد من الأرقام القياسية، ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى كونه أصغر لاعب يخوض 100 مباراة مع البلوجرانا.

وخلال مسيرته القصيرة مع الفريق الأول، سجل لامين 25 هدفًا وقدّم 34 تمريرة حاسمة.