36 لاعبا بين الرحيل والقدوم قبل موسم 2025/26 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لفتح نافذة الانتقالات الصيفية للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تبقى 4 أيام فقط عن مشاهدة أندية أقوى دوري في العالم تدعم صفوفها استعدادا لموسم 2025/26.

وقبل بداية فترة الانتقالات الصيفية، أعلنت عدد من الأندية رحيل لاعبين من صفوفها أو التعاقد مع آخرين.

وحتى اليوم الثلاثاء 26 مايو 2025، هناك 36 لاعبا بين الرحيل والقدوم مع 16 نادي بالبريميرليج بما فيهم الـ3 أندية الصاعدة: ليدز يونايتد، بيرنلي، وسندرلاند، إذ سيتم فتح نافذة الصيفية 2025 من 1 يونيو إلى 10 يونيو.

أستون فيلا

ياسين أوزكان (تعاقد)

روبن أولسن (رحيل)

بورنموث

إيلي جونيور كروبي (تعاقد)

دين هويسن (رحيل)

جايدون أنتوني (رحيل)

برينتفورد

بن مي (رحيل)

برايتون

توم واتسون (تعاقد)

يون دو يونج (تعاقد)

بيرنلي

بشير همفريز (تعاقد)

جايدون أنتوني (تعاقد)

ماركوس إدواردز (تعاقد)

تشيلسي

إستيفاو ويليان (تعاقد)

بشير همفريز (رحيل)

كريستال بالاس

جويل وارد (رحيل)

إيفرتون

اشلي يونج (رحيل)

أسمير بيجوفيتش (رحيل)

جواو فيرجينيا (رحيل)

عبد الله دوكوري (رحيل)

جاك هاريسون (رحيل)

جيسبر ليندستروم (رحيل)

أوريل مانجالا (رحيل)

أرماندو بروجا (رحيل)

ليدز يونايتد

جوسوها جويلافوجي (رحيل)

ليفربول

جيورجي مامارداشفيلي (تعاقد)

ترينت ألكسندر أرنولد (رحيل)

مانشستر سيتي

كيفن دي بروين (رحيل)

مانشستر يونايتد

كريستيان إريكسن (رحيل)

جوني إيفانز (رحيل)

فيكتور ليندلوف (رحيل)

نوتنجهام فورست

جاك بيركنز (رحيل)

سندرلاند

تومي واتسون (رحيل)

توتنهام هوتسبير

لوكا فوسكوفيتش (تعاقد)

وست هام يونايتد

آرون كريسويل (رحيل)

لوكاس فابيانسكي (رحيل)

فلاديمير كوفال (رحيل)

داني إنجز (رحيل)