"الباب مفتوح".. فابريزو رومانو يتحدث عن مستقبل كريستيانو رونالدو

كتبت-هند عواد:

تحدث الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزو رومانو، عن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، خاصة بعد رسالته الغامضة عن مستقبله.

وأثار رونالدو الجدل برسالة عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "انتهى هذا الفصل، القصة؟ ما زالت قيد الكتابة، شكرًا للجميع".

وقال رومانو عبر قناته في موقع "يوتيوب": "مستقبل رونالدو من أكبر القضايا الرياضية في العالم، لأنه سجل هدفا لصالح النصر الليلة الماضية ضد الفتح في الجولة الأخيرة من دوري روشن.. كما أنهى كريستيانو الدوري السعودي في صدارة قائمة الهدافين للموسم الثاني تواليا".

وأضاف: "رونالدو يصل إلى 800 هدف في مسيرته مع الأندية. رقم مذهل. كما وصل إلى 936 هدفا في مسيرته عموما. أرقام كريستيانو المذهلة مستمرة، لكن النصر خسر مرة أخرى (أمام الفتح 2-3)، وربما هذا يلخص موسم الفريق الحالي".

وأوضح: "رونالدو يواصل تقديم الأفضل، لكن النصر لا يؤدي بشكل جيد، بعد المباراة، نشر اللاعب منشورا قويا، إنها رسالة غامضة.. رونالدو لا يعلن شيئا رسميا، لكنه يرسل رسالة واضحة، نحن الآن في نهاية شهر مايو، وعقد كريستيانو ينتهي في يونيو المقبل، ولم يوقع بعد على عقد جديد مع النصر حتى هذه اللحظة، لم يتم توقيع أي شيء، ولم يستكمل أي اتفاق بين الطرفين. لذا، الباب مفتوح أمام اللاعب لفرص أخرى، سواء داخل السعودية أو خارجها".

واختتم رومانو: "قد تبقى لدى رونالدو فرص أخرى مع أندية مختلفة، أو حتى الاستمرار مع النصر لكن بمشروع ونهج مختلف. كريستيانو يريد الفوز، الأهداف مهمة، الأرقام مهمة، لكن عقلية اللاعب دائما تسعى للفوز. هذه الرسالة. لننتظر ما سيحدث، لكن بقاء النجم البرتغالي في فريقه الحالي ليس مضمونا، العقد لم يوقع، والوضع مفتوح ويجب متابعته في الأيام القادمة".

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو بأكثر من ناد خلال الأيام الماضية، وذكرت تقارير أنه قد ينتقل إلى أحد الفرق التي تشارك في كأس العالم للأندية، على سبيل الإعارة.

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