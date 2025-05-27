تدربه مصرية.. أبوظبي للسيدات يحتل المركز السادس آسيويا والأول عربيا

كتبت-هند عواد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصنيف أندية السيدات لعام 2024-2025، وشهدت القائمة وجود فريق عربي تدربه مدربة مصرية.

وتصدر أستراليا القائمة بـ97.662 نقطة، بعدما فاز فريق ملبورن سيتي الأسترالي بنهائي دوري أبطال آسيا، وجاء في المركز الثاني جمهورية كوريا ويليها اليابان.

واحتلت الإمارات المركز السادس آسيويا والأول عربيا بـ50.763، بعدما وصل فريق أبوظبي للسيدات إلى ربع نهائي البطولة، بقيادة المصرية سارة حسنين.

وحققت سارة حسنين إنجازا تاريخيا مع فريق أبوظبي للسيدات، بعدما حققت معه الدوري الإماراتي للعام الثاني على التوالي، وقيادته إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا كأول فريق إماراتي للسيدات يبلغ تلك المرحلة، متفوقا على أندية كبرى في مقدمتها النصر السعودي.

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