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تدربه مصرية.. أبوظبي للسيدات يحتل المركز السادس آسيويا والأول عربيا

06:59 م الثلاثاء 27 مايو 2025
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    سارة حسنين مدربة سيدات أبوظبي
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    سارة حسنين تقود أبوظبي لإنجاز تاريخي
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    أبوظبي السادس آسيويا
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كتبت-هند عواد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصنيف أندية السيدات لعام 2024-2025، وشهدت القائمة وجود فريق عربي تدربه مدربة مصرية.

وتصدر أستراليا القائمة بـ97.662 نقطة، بعدما فاز فريق ملبورن سيتي الأسترالي بنهائي دوري أبطال آسيا، وجاء في المركز الثاني جمهورية كوريا ويليها اليابان.

واحتلت الإمارات المركز السادس آسيويا والأول عربيا بـ50.763، بعدما وصل فريق أبوظبي للسيدات إلى ربع نهائي البطولة، بقيادة المصرية سارة حسنين.

وحققت سارة حسنين إنجازا تاريخيا مع فريق أبوظبي للسيدات، بعدما حققت معه الدوري الإماراتي للعام الثاني على التوالي، وقيادته إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا كأول فريق إماراتي للسيدات يبلغ تلك المرحلة، متفوقا على أندية كبرى في مقدمتها النصر السعودي.

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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبوظبي للسيدات تصنيف أندية السيدات
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