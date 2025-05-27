استبعاد ساديو ماني من قائمة منتخب السنغال لمباراتي أيرلندا وإنجلترا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لمنتخب السنغال بابي ثياو، اليوم الثلاثاء، عن القائمة التي سيخوض بها وديتي أيرلندا وإنجلترا خلال شهر يونيو المقبل.

وشهدت قائمة منتخب السنغال المستدعاة استبعاد نجم نادي النصر السعودي ساديو.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السنغال نظيره الأيرلندي مساء يوم الجمعة 6 يونيو المقبل قبل أن يلتقي منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء الموافق 10 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة منتخب السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي) - موري دياو (روديز الفرنسي) - ياهفان ضيوف (ستاد ريمس).

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) - عبد الله سيك (مكابي) - عبده ديالو (العربي القطري) - موسى نياخات (ليون الفرنسي) - إسماعيل جاكوبس (جالاتا سراي) - الحاج ماليك ضيوف (سلافيا براج التشيكي) - أنطونيو ميندي (نيس الفرنسي).

خط الوسط: إدريسا جانا جي (إيفرتون الإنجليزي) - لامين كامارا (موناكو الفرنسي) - حبيب ديارا (ستراسبورج الفرنسي) - باثي سيس (رايو فايكانو الإسباني) - بابا جي (فياريال) - كريبين دياتا (موناكو الفرنسي) - بابا ماتار سار (توتنام الإنجليزي) - مامادو لامين كامارا (نهضة بركان المغربي).

خط الهجوم: إسماعيلا سار (كريستال بالاس الإنجليزي) - نيكولاس جاكسون (تشيلسي الإنجليزي) - عبد الله سيما (برايتون الإنجليزي) - إليمان نيداي (إيفرتون الإنجليزي) - شيخ تيدان سيبالي (ميتز الفرنسي) - بولاي ديا (ساليرنيتانا الإيطالي) - إدريسا جايي (ميتز الفرنسي) - شريف ندياي (ريد ستار بلجراد).

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