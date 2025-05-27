ساديو ماني يهاجم جماهير النصر السعودي بعد الموسم الصفري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاتب المحترف السنغالي بصفوف النصر، ساديو ماني، جماهير ناديه لعدم دعمهم للاعبين خلال الموسم المنصرم 2024/25 الذي لم يشهد تحقيق الفريق لأي بطولة.

وأنهى النصر موسمه بخسارة على يد فريق الفتح الذي يدربه البرتغالي جوزيه جوميز بثلاثية مقابل هدفين ليحتل المركز الثالث بجدول الدوري السعودي برصيد 70 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف.

قال ماني في تصريحات لقناة SSC عقب مباراة الفتح:"لكي نكون ناديًا كبيرًا هناك الكثير من الأمور التي يجب أن ننظر لها فلم نرِ دعماً كاملاً من الجمهور لنا خلال الموسم واللاعبون وحدهم لن يقدموا كل شيء".

وأتم المحترف السنغالي بصفوف النصر تصرحاته بقوله:"لتكون ناديًا كبيرًا يجب أن يكون معك الجمهور دائمًا، بعض المباريات الحضور فيها يكون قليلا وبالتأكيد الموسم كان مخيبًا لنا".

وخاض ساديو ماني مع النصر خلال الموسم 47 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 14.

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