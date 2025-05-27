"الإعلان خلال ساعات".. ريال مدريد يستعيد موهبته الشابة

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، حيث بات على أعتاب حسم صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر ألفارو كاريراس، لاعب بنفيكا البرتغالي.

وكشفت صحيفة "ريليفو"، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو، وتشير التقارير إلى أن الإعلان الرسمي قد يتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويسعى ريال مدريد إلى إنهاء الصفقة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، والتي يطمح خلالها النادي في إشراك كاريراس ضمن قائمته، نظرًا لإمكانياته المميزة ومرونته التكتيكية، حيث يُجيد اللعب كظهير أيسر، كما يمكنه شغل مركز قلب الدفاع عند الحاجة.

من هو كاريراس صفقة ريال مدريد المنتظرة؟

كاريراس (21 عامًا) هو أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد، قبل أن يغادر إلى مانشستر يونايتد في 2022، حيث أعير لاحقًا إلى غرناطة، ثم انتقل في يناير 2024 إلى بنفيكا على سبيل الإعارة، قبل أن يشتريه النادي البرتغالي بشكل نهائي مقابل 6 ملايين يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2029.

وقدّم كاريراس موسمًا استثنائيًا مع بنفيكا، شارك خلاله في 49 مباراة بمختلف البطولات، أحرز 4 أهداف وصنع 5 آخرين، كما نال جائزة أفضل لاعب واعد في الفريق البرتغالي خلال الموسم الحالي.